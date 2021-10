Infotel : sous les 50 euros

(Boursier.com) — Infotel recule de 0,7% à 49,60 euros ce jeudi, alors qu'au 3e trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 62,9 ME, soit une progression de +15,7% par rapport à 2020, et de +4,3% par rapport à 2019, confirmant la dynamique soutenue observée au trimestre précédent. En cumul sur les 9 premiers mois de 2021, la croissance est ressortie à +11,1% par rapport à 2020 et à +5,1% par rapport à 2019, conforme à l'objectif d'afficher une croissance de l'activité supérieure à celle enregistrée en 2019.

L'activité 2021 est attendue en hausse par rapport à celle de 2019, accompagnée d'une rentabilité opérationnelle courante au moins égale à celle de 2019. "Notre scénario est confirmé après ce T3 en ligne avec nos attentes" commente Portzamparc qui estime que le repli récent du titre offre un potentiel point d'entrée plus intéressant... "Nous passons en conséquence de 'Conserver' à 'Renforcer' avec un objectif de cours ajusté de 53,1 à 53,8 euros.