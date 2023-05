Infotel : solide !

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Infotel avance de 1,4% à 57 euros au lendemain de son point trimestriel. Oddo BHF parle d'un début d'année solide alors que le groupe a continué de générer une croissance élevée au premier trimestre (à l'instar de ses pairs). Les recrutements nets ainsi que les commentaires du management portent à penser que cette tendance va se poursuivre au cours des prochains trimestres.

La société dispose d'un positionnement qualitatif lui permettant de surperformer son marché, avec un statut relativement résilient (majorité de contrats pluriannuels en centres de services) et une organisation flexible grâce à la sous-traitance, ajoute le broker. Boursièrement, le cash net au bilan (=25% de la capitalisation), et la valorisation modérée à moins de 9 fois l'EBIT fwd eu égard à la surperformance affichée, restent des amortisseurs matériels et des critères qui supportent le cas d'investissement. Enfin, l'attrait spéculatif attaché au titre (taille et âge des fondateurs) ou une meilleure allocation du capital (M&A ciblé) constituent des catalyseurs additionnels, souligne l'analyste, à 'surperformer' sur le titre avec un objectif de 66 euros.