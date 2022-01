Infotel : signature d'une nouvelle référence pour son logiciel Orlando avec la compagnie HOP!

(Boursier.com) — Infotel , partenaire de référence de la transformation digitale des grands comptes en Europe, annonce la signature d'une nouvelle référence pour son logiciel Orlando avec la compagnie HOP, filiale d'Air France. Elle conclue ainsi un bilan 2021 très positif pour Orlando, la suite logicielle destinée à la gestion de la documentation technique d'avions. 2021 marque l'année du décollage de la suite logicielle Orlando. Plus de 10 compagnies aériennes ont rejoint cette année le Cloud Orlando et plusieurs autres grandes compagnies sont en discussions avancées avec les équipes commerciales pour installer le logiciel sur leur flotte.

Dans un secteur économique encore impacté par la crise sanitaire, Orlando répond aux besoins d'optimisation et de rationalisation au sein des compagnies aériennes, et a ainsi remporté de nouveaux contrats avec des compagnies aériennes majeures comme Air Canada, Air France, CMA CGM Air Cargo, le groupe American Airlines, Emerald Airlines, Republic Airways, etc.

Aujourd'hui, Orlando compte plus de 20 compagnies aériennes clientes, 1.500 avions gérés, et 35.000 utilisateurs. L'équipe Orlando basée à Toulouse est impliquée chaque jour sur le maintien, le déploiement Cloud et le développement des évolutions de la solution.

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires T4 2021 : le 26 janvier 2022, après Bourse.