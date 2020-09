Infotel : recule après les comptes

(Boursier.com) — Dans des volumes restreints, Infotel cède 4% à 38,4 euros au lendemain de la présentation de comptes intermédiaires plutôt résilients. Le groupe a enregistré sur la première partie de l'exercice un profit net part du Groupe de 4,8 ME (-4,2%) pour un chiffre d'affaires de 118,4 ME, en repli de 3,2%. Le résultat opérationnel s'établit, au premier semestre 2020, à 9 ME, en baisse de 5%.

Le management anticipe un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice en recul de 7% à 8% par rapport à 2019, avec le maintien d'une marge de rentabilité opérationnelle équivalente à 2019. Il envisage un retour de la croissance en 2021.

A l''achat sur la valeur avec une cible de 50 euros, Midcap Partners met en avant la résilience des marges.