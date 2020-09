Infotel : recul limité du bénéfice net

(Boursier.com) — Dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire, Infotel enregistre un chiffre d'affaires de 118,4 ME pour le premier semestre 2020, en repli de 3,2%.

Le résultat opérationnel s'établit, au premier semestre 2020, à 9 ME, en baisse de 5%, s'expliquant notamment par la contraction de l'activité liée au contexte sanitaire et à l'attribution d'actions gratuites à des responsables de la société pour un montant de 2 ME afin de pérenniser et renforcer leur place dans le fonctionnement du Groupe.

Sans ces actions gratuites, le résultat opérationnel courant aurait été de 10 Me et le résultat opérationnel de 11 ME. Ces charges sont compensées par des produits non courants. Le résultat net part du Groupe s'établit à 4,8 ME, soit -4%.

La trésorerie est en croissance à la fin du 1er semestre 2020 à 74,6 ME contre 62,5 ME un an auparavant.

Infotel anticipe un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice en recul de 7% à 8% par rapport à 2019, avec le maintien d'une marge de rentabilité opérationnelle équivalente à 2019.

Le groupe envisage un retour de la croissance en 2021