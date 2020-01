Infotel : petite hausse après le point annuel

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Infotel pointe en légère hausse (+0,4% à 41,8 euros) au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires 2019 en progression de 7,2% à 248,4 ME. Le groupe de services informatiques s'est déclaré confiant pour poursuivre sa trajectoire de croissance cette année compte tenu des gains récents de contrats, du niveau d'activité constaté et de la confiance renouvelée des clients pour élargir l'intervention d'Infotel sur de nouvelles prestations. Portzamparc évoque des chiffres en ligne avec ses attentes et revalorise le dossier de 42,3 à 44,4 euros. Le broker dégrade néanmoins le dossier à 'renforcer', la qualité du groupe et l'amélioration du momentum semblant mieux reflétées après le récent rallye du titre.