Infotel : pas si vite ?

(Boursier.com) — Infotel recule de 1,8% à 48,10 euros ce jeudi, alors que dans un contexte de marché porté par la transformation digitale chez les grands comptes, le groupe a enregistré pour le premier semestre 2023 une croissance organique du chiffre d'affaires de +6,2% à 158,5 ME, continuant de surperformer son marché de référence. Le résultat opérationnel courant hors actions gratuites s'est établi à 14,6 ME, en hausse de 3,4%, extériorisant une marge opérationnelle courante de 9,2% du chiffre d'affaires, soit -0,3 point. Cette évolution reflète un nombre de jours fériés plus important sur le période conjugué au taux d'intercontrat ponctuellement plus élevé.

Le résultat net ressort au final à 9,5 ME vs. 9,8 ME, représentant un taux de marge nette de 6% sur la période.

Au 30 juin 2023, Infotel ne présentait aucune dette financière. La trésorerie à la fin du 1er semestre 2023 ressort à 88,2 ME contre 94,1 ME au 30 juin 2022.

Portzamparc pourrait ajuster en baisse de 5% son ROC après ces annonces, mais maintenir sa projection annuelle de RNPG. De quoi rester acheteur en visant un cours de 65,20 euros.