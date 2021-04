Infotel : Orlando adoptée par Air Canada

Crédit photo © Air Canada

(Boursier.com) — Infotel , partenaire de référence de la transformation digitale des grands comptes en Europe, annonce ce jour la signature d'un contrat avec Air Canada pour l'implémentation de sa suite logicielle Orlando dans le but de gérer l'ensemble de sa documentation opérationnelle pour l'intégralité de sa flotte.

Air Canada compte parmi les 20 plus importants transporteurs aériens à l'échelle mondiale. La compagnie possède un flotte mixte moyen-courrier et long-courrier (Airbus, Boeing) de 240 avions. Le partenariat a été signé pour une durée de 5 ans. L'intégration de la suite logicielle Orlando se fera de manière séquentielle jusqu'à début 2022.

Cette signature intervient alors que récemment plusieurs autres compagnies ont adopté Orlando. La compagnie Flyadeal, filiale de la compagnie aérienne saoudienne Saudi Arabian Airlines, avait également signé un accord pour l'utilisation de la suite logicielle Orlando sur une durée de 5 ans. Flyadeal a pour objectif d'atteindre une flotte de 30 avions d'ici quelques années. Ce contrat constitue la première signature avec une compagnie aérienne du Golfe.

Emerald Airlines, compagnie irlandaise, et Spirit Airlines compagnie américaine ont elles aussi intégré Orlando dans leurs logiciels d'exploitation ; elles représentent respectivement une quinzaine d'ATR pour du transport régional de passagers à 2 ans pour Emerald Airlines et actuellement 150 avions pour Spirit Airlines.

Fort de ces récents succès, Orlando ambitionne de déployer son offre à plus grande échelle et dispose à ce jour d'un très large potentiel de prospects au niveau mondial..