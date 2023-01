Infotel : optimiste pour 2023 après avoir dépassé 300 ME de chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Le groupe de services numériques Infotel a enregistré un chiffre d'affaires de 79,6 ME au 4e trimestre 2022, en progression de +11,4% par rapport à 2021. En cumul sur l'ensemble de l'exercice, la croissance ressort à +14% et le cap des 300 ME est dépassé avec 300,2 ME de chiffre d'affaires pour 2022. Cette performance est deux fois supérieure aux prévisions de croissance du secteur à +7,5 % pour 2022.

Sur l'ensemble de l'année 2022, le secteur Banque / Finance représente 41,2% de l'activité Services, l'Industrie est à 26, %, les Services - Transports totalisent 17,1%, l'Assurance - Retraite compte pour 11,5% et les Administrations regroupent 3,3% du chiffre d'affaires Services.

Infotel indique avoir été porté l'an dernier par une très forte demande dans le cadre de l'accélération de l'évolution des systèmes d'information chez les grands comptes. Le secteur bancaire dans son ensemble poursuit le déploiement de vastes programmes de digitalisation et le positionnement en centres de service d'Infotel a contribué à conforter le groupe parmi les leaders du secteur.

" Dans l'Industrie, Airbus a relancé ses investissements et notre partenariat avec le constructeur s'est renforcé sur l'année avec les directions métiers du Groupe. À noter également que notre activité avec Stellantis a progressé de 15 % sur l'année. Dans les Services, nos positions chez Enedis se sont développées en seconde partie d'année. Notre accompagnement sur le long terme du gouvernement de Monaco se confirme avec la montée en charge des différents projets. Enfin, nos deux plateformes en Inde et au Maroc ont accueilli de nouveaux contrats avec notamment Airbus ", énumère Infotel.

Dans un marché toujours caractérisé par des tensions dans le recrutement, Infotel est parvenu à recruter 636 personnes (contre 474 en 2021), le total des effectifs étant porté à fin décembre à 2.992 personnes. Le taux d'intercontrats reste très faible sur l'ensemble de l'année à 0,9%.

Compte tenu de la dynamique commerciale toujours très soutenue constatée en ce début d'année, avec un niveau d'activité embarqué très fort, Infotel se dit optimiste pour l'exercice 2023 et confiant dans l'atteinte des objectifs présentés dans le cadre du plan stratégique 2026. De plus, de nouvelles missions seront conduites en Inde et au Maroc pour de nouveaux clients et des projets sont en cours de discussion en Espagne.