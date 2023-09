Infotel : nouveau repli après les résultats

(Boursier.com) — Dans un marché baissier, Infotel recule encore de 1% à 48,5 euros malgré la publication de résultats semestriels légèrement meilleurs qu'attendu. Dans un environnement structurellement porteur, Infotel poursuit sa feuille de route stratégique. Le management est confiant dans la poursuite de la dynamique de croissance au second semestre 2023 et anticipe d'atteindre une marge opérationnelle courante au moins égale à celle du premier semestre.

TP ICAP Midcap ('achat') évoque une solide performance semestrielle, légèrement au-dessus de ses estimations, avec un taux d'intercontrat toujours parfaitement maîtrisé et un effet mix légèrement positif favorisé par la forte croissance enregistrée en Logiciels. Le broker met également en avant le message résolument confiant du groupe s'agissant de ses perspectives.

Le maintien d'un niveau de marge satisfaisant au premier semestre (hors AGA) témoigne de la résilience du business model d'Infotel et de sa capacité à manoeuvrer convenablement dans un tel environnement, explique de son côté Oddo BHF ('surperformer'). Le message sur les perspectives est également plutôt optimiste et de nature à rassurer sur l'évolution de l'activité. Infotel devrait en effet retrouver un rythme de croissance plus dynamique dans les prochains mois, et ce, malgré le ralentissement général du secteur IT Services. Le groupe devrait donc pouvoir continuer à générer une croissance bénéficiaire honorable dans un contexte de marché plus difficile (i.e. surperformer le marché), grâce notamment à un modèle plus résilient et flexible que la plupart des pairs. À la suite de la sous-performance du titre (-11% en 2023), la valorisation est attractive à moins de 8 fois l'EBIT fwd et constitue une opportunité sur un dossier qui présente encore des fondamentaux solides... Le courtier note également qu'Infotel fait toujours figure de cible attractive dans un secteur qui accélère sa consolidation...