Infotel : message reçu !

(Boursier.com) — Le groupe de services numériques Infotel grimpe de plus de 2% ce jeudi à 57,20 euros après avoir dégagé en 2022 un résultat opérationnel courant de 29,8 ME, en hausse de +35,7%. Infotel avait précédemment communiqué un chiffre d'affaires annuel de 300,4 ME, en hausse de 14%.

La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 9,9%, en amélioration de 0,6 point par rapport à 2021. Le résultat net ressort à 20,9 ME, en hausse de +51,4%, représentant un taux de marge nette de 7% (+1,7 point par rapport à 2021). Il sera proposé à l'Assemblée générale du 17 mai 2023 le versement d'un dividende de 2 euros par action, représentant une croissance de 25 % par rapport à 2021

Au 31 décembre 2022, le Groupe ne présentait aucune dette financière et disposait d'une trésorerie de 112,8 ME.

"Soutenu par une demande toujours supérieure à l'offre, qui témoigne de la transformation digitale progressive des entreprises, Infotel poursuit son ambition de maintenir une croissance supérieure à celle de son marché de référence en exploitant un large potentiel commercial et en continuant d'innover à la fois dans les Services et dans les Logiciels", a souligné le groupe.

Horizon 2026

Infotel a réaffirmé son ambition fixée dans le cadre de son plan stratégique d'atteindre un chiffre d'affaires de 380 ME (hors acquisitions) à horizon 2026, avec une marge opérationnelle courante supérieure à 10%...

Déjà présent dans 8 pays, Infotel poursuit également son expansion internationale avec un déploiement actuellement en cours en Espagne afin de servir le marché local. La filiale aux États-Unis ainsi que la création d'une filiale au Canada accompagnent depuis le début de l'année le client Airbus.

"Après le léger relèvement de notre scénario, notre objectif est globalement inchangé, passant de 65,5 à 65,4 euros avec un avis à 'Acheter'" conclut Portzamparc.