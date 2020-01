Infotel : le chiffre d'affaires annuel progresse de 7,2%











(Boursier.com) — Le groupe de services informatiques Infotel affiche un chiffre d'affaires 2019 en progression de 7,2% à 248,4 ME, sur un marché en progression de 4,2% selon Syntec Numérique.

Dans les services informatiques, le secteur bancaire constitue toujours le premier contributeur en termes de chiffre d'affaires avec une part de 35,9%, suivi par l'Industrie (28,3%), les Services (21,2%), et l'Assurance-Retraite (12,5%).

Les implantations à l'international ont par ailleurs enregistré de solides performances avec une croissance de 47% pour Infotel UK (3,6 ME) et de 63 % pour Infotel Monaco (4,8 ME). Plusieurs nouveaux contrats de taille significative ont été signés au cours de ces derniers mois avec notamment Air France, BNP Paribas, BPCE, Airbus, ATR, Banque de France ou encore COVEA. Ils contribuent d'ores et déjà à la forte dynamique constatée en ce début d'année.

Sur un marché du recrutement toujours sous tension, Infotel a réalisé l'intégration de 425 nouveaux collaborateurs et comptait à fin décembre un total de 2.589 personnes. Le taux d'intercontrat est resté très faible à 1,9% sur l'année.

Compte tenu des gains récents de contrats, du niveau d'activité constaté et de la confiance renouvelée des clients pour élargir l'intervention d'Infotel sur de nouvelles prestations ou pour se diriger vers de nouvelles technologies, le Groupe se déclare confiant pour poursuivre en 2020 sur une nouvelle trajectoire de croissance.