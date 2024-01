Infotel : le chiffre d'affaires 2023 progresse légèrement

(Boursier.com) — Dans un contexte présenté en " ralentissement des investissements IT contenu au secteur bancaire ", le groupe de services informatiques et l'édition de logiciels Infotel a réalisé un chiffre d'affaires du 4e trimestre 2023 en légère décroissance de -1,2 %. Pour l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires s'inscrit en progression de +2,4 % à 307,5 ME, bénéficiant de la hausse conjuguée des activités Services et Logiciels.

Infotel a réalisé 599 recrutements bruts en 2023, portant le total des effectifs à fin décembre 2023 à 3.183 personnes. Le taux d'intercontrats reste très faible sur l'ensemble de l'année à 2,2%.

Malgré de solides positions chez ses clients grands comptes, Infotel n'anticipe qu'un premier semestre 2024 stable, avant une reprise des investissements et un rebond de la croissance attendu au second semestre. Parallèlement, Infotel anticipe sur l'année un maintien de sa rentabilité à un niveau équivalent à 2023. Enfin, Infotel entend poursuivre sa politique de recrutement active et vise le recrutement d'un nombre de nouveaux collaborateurs équivalent à celui de 2023.