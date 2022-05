Infotel : grimpe après un bon début d'année

(Boursier.com) — Dans des volumes limités, Infotel gagne 2,2% à 51 euros en ce jeudi matin de l'Ascension. La société de services informatiques a fait état d'un chiffre d'affaires de 74,4 ME au 1er trimestre 2022, en progression de 15,3% sur un an. " Avec 140 recrutements bruts sur le trimestre, le taux d'intercontrat reste faible à 1 % en moyenne, le taux de départs volontaires s'établit au premier trimestre à 13,7 % et l'ensemble des secteurs bénéficie d'un pricing power lié à la juniorisation des équipes de certains centres de service ", souligne le groupe, qui versera un dividende de 1,60 euro par action.

Pour Oddo BHF ('surperformer'), Infotel signe un très bon début d'exercice avec une croissance embarquée solide, ce qui l'amène à relever légèrement sa prévision de croissance organique annuelle à 8% (vs 7,4%), en ligne avec la trajectoire induite par le nouveau plan à 2026. Infotel reste un actif de qualité qui repose sur des atouts et leviers bien identifiés (croissance forte, progression mécanique de la rentabilité, feuille de route MT ambitieuse, effets de mix positifs grâce à l'offshore, la montée des logiciels ou les activités de Conseil), un aspect spéculatif encore avéré (rachat d'Umanis par CGI à 13,5x VE/EBIT 2022), et une valorisation modérée.