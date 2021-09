Infotel : et maintenant ?

(Boursier.com) — Infotel recule de 1,5% à 51,20 euros ce jeudi, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 129,1 ME sur le premier semestre, en croissance de 9%. Cette performance représente une croissance de +5,5% comparativement à 2019, supérieure à l'objectif visé d'enregistrer une activité comparable à celle de 2019. Le résultat opérationnel courant, hors attribution d'actions gratuites, s'établit à 11,9 ME au 1er semestre 2021, en hausse de +20,5%. Le résultat net ressort à 6,3 ME, en hausse de +31,2%.

Au 30 juin 2021, la société ne présente aucune dette financière. La trésorerie à la fin du 1er semestre 2021 s'établissait à 86,6 ME. Infotel anticipe une poursuite de la croissance sur la fin de l'exercice. L'activité 2021 est ainsi attendue en hausse par rapport à celle de 2019, accompagnée d'une rentabilité opérationnelle courante au moins égale à celle de 2019...

"La confirmation du rebond de la rentabilité est évidemment une bonne nouvelle, d'autant que le groupe a un levier additionnel avec la croissance attendue des ventes de logiciels au cours des prochains semestres" commente Portzamparc qui relève au passage son objectif de cours de 51,8 à 53,1 euros (peers 50,9 euros, DCF 55,4 euros), mais reste à 'Conserver' sur le dossier pour des raisons de valorisation et dans l'espoir de meilleurs points d'entrée...