Infotel : en mode pause

(Boursier.com) — Infotel recule de 4,4% à 53,80 euros ce jeudi après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 263,4 ME en croissance de 12%. Le résultat opérationnel courant, hors attribution d'actions gratuites, s'établit à 24,5 ME en 2021, en hausse de + 15,3%. La marge opérationnelle courante hors actions gratuites ressort à 9,3% du chiffre d'affaires.

Le résultat net est ressorti à 13,7 ME, en croissance de +45,5%, représentant un taux de marge nette sur la période de 5,2%. La trésorerie à la fin de l'exercice s'établit à 107,8 ME.

Le Conseil d'administration d'Infotel proposera à l'Assemblée générale du 25 mai 2022 le versement d'un dividende de 1,60 Euro par action au titre de l'exercice 2021.

En 2022, Infotel a décidé de mettre en oeuvre un nouveau plan stratégique ambitieux en vue de tirer profit des opportunités de croissance dans un contexte de marché porteur.

À l'horizon 2026, Infotel ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 380 ME, hors acquisition, représentant une croissance organique moyenne de près de +8% par an, avec une marge opérationnelle courante supérieure à 10%...

"En première approche, notre objectif est ajusté de 55,9 à 56,2 euros" commente sobrement Portzamparc... Le beau parcours récent du titre nous amène à passer de 'Renforcer' à 'Conserver'.