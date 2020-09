Infotel : embarquement immédiat pour Orlando avec American Airlines

Infotel : embarquement immédiat pour Orlando avec American Airlines









Crédit photo © American Airlines

(Boursier.com) — Infotel a signé un contrat pluriannuel pour son logiciel Orlando avec le groupe American Airlines.

Orlando (Online Repository for LArge and Numerous DOcuments) est une solution logicielle développée par Infotel pour la création, la consultation et la mise à jour des divers manuels techniques nécessaires à la conduite des vols et à la maintenance des avions. Leur consultation durant le vol doit être rapide et fiable, et leur mise à jour doit être possible partout dans le monde.

Orlando est exploité en mode Cloud, et est consultable depuis le Web avec des PC ou des mobiles iOS, Android ou Windows. Cette solution logicielle a déjà séduit de grandes compagnies aériennes comme Air France et des constructeurs d'avions comme ATR.

Le gain de cette référence majeure sur le continent américain devrait être suivi d'autres contrats actuellement en cours de finalisation.