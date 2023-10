Infotel : décroche !

(Boursier.com) — Infotel recule de 7,5% sur les 40 euros ce jeudi, alors que le chiffre d'affaires du groupe a enregistré au 3e trimestre 2023 une légère contraction de -1,6%, sous l'effet conjugué d'un nombre de jours de travail inférieur au T3 2023 vs. T3 2022 et d'un ralentissement des investissements notamment dans le secteur bancaire.

Sur 9 mois, l'activité ressort en croissance organique de +3,7 % à 228,7 ME.

Malgré un ralentissement temporaire de l'activité, Infotel maintient son objectif de surperformer son marché et poursuit sa feuille de route stratégique avec sérénité encouragé par un environnement structurellement porteur.

La société est confiante dans l'atteinte au second semestre 2023 d'une marge opérationnelle courante au moins égale à celle du premier semestre.

"Nous abaissons notre objectif de 63,4 à 57,9 euros du fait de la baisse des comparables et de la nouvelle hausse des taux (pour 1/3 du downgrade) et de la révision de notre scénario en première approche (pour 2/3 du downgrade, croissance organique 2023 revue de 7,1% à 3%, MOA de 9,9% à 9,3%)" commente Portzamparc qui reste à 'Acheter', alors que les fondamentaux du dossier demeurent et que le titre reste bon marché (7,2x VE/ROP 2023 sur notre scénario dégradé). "L'Investor Day de ce jour à Toulouse permettra d'aborder des cas clients ainsi que de faire un focus sur Orlando, qui devrait tirer la croissance des logiciels pendant de nombreuses années" conclut l'analyste.