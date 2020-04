Infotel : dans l'expectative en vue de la révision des objectifs 2020

Infotel : dans l'expectative en vue de la révision des objectifs 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Infotel fait un point de situation sur les effets de l'épidémie de Covid-19 sur son activité.

L'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui en découlent ont, à ce jour, un impact mesuré sur l'activité d'Infotel. Infotel a pu maintenir ses prestations auprès de la majorité de ses clients tout en mettant en oeuvre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis de son personnel.

Sur le plan de l'activité, les impacts diffèrent selon les secteurs d'intervention...

Dans le secteur Banques/ Assurances (36,2% du chiffre d'affaires de l'activité Services en 2019), le Groupe n'observe pas de report ou d'annulation de projets. Certains clients de ce secteur ont même signé de nouveaux contrats pour renforcer l'intervention des équipes d'Infotel dans ce contexte particulier.

Dans le secteur Services/ Transports (21,2% du chiffre d'affaires de l'activité Services en 2019), Air France-KLM connaît un arrêt de près de 90% de son activité et a donc pratiquement suspendu la plus grande part des prestations. En 2019, Air France-KLM a représenté 6,3% du chiffre d'affaires annuel du Groupe.

Dans le secteur de l'Industrie et notamment dans l'aéronautique, l'arrêt de la moitié de la production d'Airbus a créé un gel des prestations sur le mois d'avril. L'activité devrait reprendre progressivement à compter de mai.

Quel impact pour l'emploi ?

Sur le plan de l'emploi, Infotel a immédiatement pris les mesures nécessaires pour affronter cette situation avec : un recours quasi-total au télétravail, l'utilisation sélective du chômage partiel, la prise de RTT et de congés, la réduction d'une partie de la sous-traitance, arrêt de l'embauche et des formations de jeunes.

Objectifs en attente de révision

Compte tenu du ralentissement économique attendu et des incertitudes liées à la suite de la pandémie, Infotel, après un excellent démarrage au 1er trimestre, anticipe un niveau d'activité en recul au second trimestre, mais qui ne peut être chiffré car il dépend de la durée de confinement et du redémarrage de l'activité du pays.

En conséquence, et tant que la visibilité reste aussi incertaine, le Groupe n'est pas en mesure de préciser des objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité.

Dividende revu

Disposant d'une situation financière très solide, sans aucune dette financière, et d'une trésorerie nette en fin d'exercice 2019 de 74,6 millions d'euros, Infotel a les ressources nécessaires pour traverser cette crise.

Le Conseil d'administration a néanmoins décidé de ne plus maintenir la proposition de dividende à 1,60 euro par action au titre de l'exercice 2019. Une nouvelle proposition de dividende sera soumise à l'Assemblée générale du 20 mai.

Compte tenu des incertitudes résultant du contexte actuel lié au Covid-19, cette Assemblée générale se tiendra au siège social, hors présence physique des actionnaires, à 14h30.