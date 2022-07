Infotel : croissance maintenue au deuxième trimestre

(Boursier.com) — Le groupe de services informatiques Infotel affiche une activité en hausse de +15,9% à 74,8 ME au deuxième trimestre 2022. Cette performance confirme la solide dynamique constatée depuis le début de l'exercice et porte à 144,6 ME le chiffre d'affaires du semestre, en croissance de +15,4%.

Porté par une forte demande dans l'ensemble des secteurs et dans toutes les régions, Infotel souligne bénéficier d'un référencement de premier plan qui lui permet d'accroître ses parts de marché au sein de son portefeuille de grands comptes. Le secteur Banque / Finances reste le plus dynamique avec 41,2% du chiffre d'affaires de l'activité Services et notamment une relance des investissements chez BPCE, une progression des positions chez Oney Bank et au Crédit Mutuel Arkéa.

Avec 268 recrutements bruts sur la période, l'effectif total est de 3.000 personnes à fin juin 2022. Le taux d'intercontrat est extrêmement faible à 0,9% en moyenne sur le semestre et le taux de départs volontaires est annoncé à 13,7% sur la même période.