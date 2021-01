Infotel : chiffre d'affaires annuel en baisse limitée

Infotel : chiffre d'affaires annuel en baisse limitée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Infotel a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 235,2 ME, en diminution de -5,3 %, soit un niveau supérieur aux objectifs anticipés en octobre dernier et qui tablaient sur une baisse de 7 à 8%.

Le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2020, à 62,4 ME, confirme la tendance de reprise initiée au 3e trimestre, avec un recul contenu de -5,1 %. Les Services totalisent 60,4 ME de chiffre d'affaires sur la période, en repli de -5,5 %. Les Logiciels sont en croissance de + 9,6% à 2 ME.

Infotel anticipe une reprise de sa croissance en 2021.