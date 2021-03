Infotel : bénéfice net en repli de 27,2%

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2020, le chiffre d'affaires de Infotel ressort à 235,2 ME, en diminution de -5,3%, mais à un niveau supérieur aux objectifs de 7 à 8% anticipés en octobre dernier.

Le résultat opérationnel courant, hors attribution d'actions gratuites à des managers pour un montant de 4,5 ME, s'établit à 21,3 ME en 2020 vs. 25,9 ME en 2019.

La marge opérationnelle courante est de 9%.

Tenant compte de l'attribution d'actions gratuites, le résultat opérationnel courant s'établit à 16,8 ME contre 22,4 ME.

Le résultat net part du Groupe s'établit à 9,4 ME, en baisse de 27,2%.

La trésorerie disponible en fin d'exercice s'établit en hausse à 99,1 ME contre 74,6 ME au 31 décembre 2019.

Le Conseil d'administration d'Infotel proposera à l'Assemblée générale du 19 mai 2021 le versement d'un dividende exceptionnel de 1,60 Euro par action au titre de l'exercice 2020, pour compenser la distribution d'actions gratuites à certains des managers de l'entreprise.

Malgré le manque de visibilité lié à la crise sanitaire en cours, la société anticipe un retour à la croissance en 2021, d'abord modéré au 1er semestre 2021 puis en accélération en seconde partie de l'année.

Sur l'exercice 2021, sauf aggravation de la situation sanitaire, Infotel vise ainsi un chiffre d'affaires et une rentabilité opérationnelle à des niveaux comparables à ceux enregistrés en 2019.