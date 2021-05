Infotel : annonce bien reçue

(Boursier.com) — Infotel monte de 1,5% ce jeudi à 48,60 euros, alors que la société a enregistré une activité de 64,5 ME au 1er trimestre 2021, dans un contexte toujours marqué par la pandémie de Covid-19. Le chiffre d'affaires de la période est ressorti en hausse de +2,7% par rapport au 1er trimestre 2019, soit au-dessus des objectifs énoncés à l'occasion de la publication des résultats annuels 2020, qui visent un chiffre d'affaires à un niveau comparable à celui enregistré en 2019.

"Ce T1 conforte les guidances (2021 comparable à 2019 en CA et en rentabilité) et notre scénario" commente Portzamparc dont l'objectif de cours est ajusté marginalement de 48,3 à 48,5 euros.