Infotel accélère après les annonces

(Boursier.com) — Infotel grimpe de 3% à 37,90 euros ce jeudi, alors que dans un contexte de crise sanitaire majeure, le chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2020 s'est établi à 54,4 ME, en retrait de 9,8% par rapport au 3e trimestre 2019.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, l'activité est ressortie à 173 ME, avec un recul limité à 5,3% par rapport à la même période 2019.

Infotel a confirmé les objectifs annoncés avec un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice en recul de 7% à 8% par rapport à 2019 et le maintien d'une rentabilité opérationnelle proche de celle de 2019. La société envisage un retour de la croissance dès 2021... "La révision favorable de notre scénario est compensé globalement par la baisse des comparables" commente Portzamparc qui estime que le repli récent des cours est une opportunité pour se replacer progressivement sur le dossier. De quoi réviser en légère hausse son cours cible à 39,30 euros en passant de "conserver" à "renforcer" sur la valeur.

Chez Euroland Corporate, on se veut aussi offensif : "après la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours ressort à 45 euros (vs 42 euros) et notre recommandation passe à Achat vs Accumuler".