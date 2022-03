Infosys va acquérir l'agence de marketing et d'expérience numérique oddity

(Boursier.com) — Infosys , leader mondial des services et conseils numériques de nouvelle génération, annonce un accord définitif pour acquérir oddity, une agence de marketing numérique, d'expérience et de commerce basée en Allemagne. Cette opération renforce les capacités d'Infosys en matière de création et de branding, s'inscrivant dans volonté de co-construire aux côtés de ses clients et de les soutenir dans leur transformation numérique.

Avec plus de 300 experts numériques situés à Stuttgart, Berlin, Cologne, Belgrade, Shanghai et Taipei, oddity est l'une des plus grandes agences numériques indépendantes en Allemagne.

Soutenant la transformation numérique des principaux retailers allemands omnicanaux et de e-commerce, des marques de produits de grande consommation ainsi que des fournisseurs mondiaux de mobilité, oddity dispose d'un portefeuille complet de services qui comprend la gestion et la communication numérique de la marque, la production en interne, la réalité virtuelle et augmentée, la conception d'expériences et les services de e-commerce en Europe et en Chine.

Avec l'acquisition antérieure de WONGDOODY par Infosys, qui offre des services de création et de marketing, oddity accompagnera les CMO mondiaux et les entreprises à naviguer le monde du e-commerce grâce à des compétences et des expertises complémentaires. Dans le cadre de l'offre d'Infosys en matière d'expérience numérique et de design, oddity fera partie de WONGDOODY, une société d'Infosys, et rejoindra son réseau de studios à Seattle, Los Angeles, New York, Providence, Houston et Londres, ainsi que des centres de design dans cinq villes d'Inde.