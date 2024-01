Infosys : toujours aussi inquiétant ?

(Boursier.com) — Infosys , le géant indien des services digitaux et de consulting, coté à Wall Street, a annoncé ce jeudi des bénéfices du troisième trimestre fiscal inférieurs aux anticipations de marché. Le groupe a ajusté par ailleurs ses prévisions annuelles de revenus du fait de la faible demande des clients. Le bénéfice net trimestriel consolidé a reculé de 7% en glissement annuel à 61,1 milliards de roupies, environ 735 millions de dollars. Le consensus de marché était logé à 61,7 milliards de roupies. Le groupe ajuste pour la troisième fois ses prévisions annuelles de revenus, mais il s'agit cette fois d'un resserrement de la guidance. Infosys envisage désormais une croissance annuelle de 1,5-2% à devises constantes, contre 1-2,5% auparavant. Pour le troisième trimestre, les revenus ont augmenté à 388,2 milliards de roupies, contre 383,2 milliards un an avant et 387 milliards de consensus de place.