Infosys plonge en bourse après un avertissement

(Boursier.com) — Infosys , le géant indien des services digitaux et de consulting, corrige en bourse, après avoir réduit ses objectifs annuels de ventes. Infosys a déclaré jeudi qu'il s'attendait désormais à ce que ses revenus augmentent de 1% à 3,5% seulement au cours de l'année fiscale se terminant en mars 2024, par rapport à la croissance de 4% à 7% qu'il prévoyait précédemment. Les analystes tablaient en moyenne sur une croissance de 7%. Coté à New York, le titre dévissait hier soir de 8,4%. Pourtant, Infosys reste optimiste quant à ses perspectives à long terme alors que les entreprises adoptent de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle générative. "À court terme, nous voyons certains clients arrêter ou ralentir les programmes de transformation et le travail discrétionnaire. C'est particulièrement le cas dans les services financiers, les prêts hypothécaires, la gestion d'actifs, la banque d'investissement et les télécommunications", a indiqué le CEO Salil Parekh. "Nous constatons également un certain impact dans l'industrie de la haute technologie et dans certaines parties du commerce de détail".