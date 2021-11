Infosys et Shell commercalisent la solution basée sur l'Intelligence artificielle 'Shell Inventory Optimizer'

(Boursier.com) — Infosys , un leader mondial des services et du conseil en matière de numérique de nouvelle génération, annonce aujourd'hui la commercialisation, dans le cadre de sa collaboration stratégique avec Shell, de la solution basée sur l'intelligence artificielle "Shell Inventory Optimizer".

Cette solution permet d'optimiser les stocks et inventaires dans le secteur de l'énergie...

Dans le cadre de ce partenariat, Shell et Infosys proposent l'optimisateur d'inventaires Shell ("Shell Inventory Optimizer") aux clients du secteur de l'énergie. La solution s'appuie sur l'intelligence artificielle et permet aux entreprises d'optimiser les niveaux de stock des entrepôts en fonction de l'historique de consommation. En améliorant la planification de la demande, cette solution innovante réduit le temps et la main-d'oeuvre nécessaires aux opérations de maintenance et fait baisser le coût d'exploitation.

Cette collaboration renforce la relation de longue date entre les deux entreprises depuis les années 2000.

"L'Inventory Optimizer est l'un de nos premiers produits numériques déployés dans le monde, et a déjà permis à Shell de redimensionner ses stocks et ainsi de faire des millions de dollars d'économies", a déclaré Dan Jeavons, vice-président Science informatique et innovation numérique chez Shell.

"Nous sommes ravis de lancer cette innovation avec Infosys. Cette collaboration nous permet d'accélérer le développement de ce produit et de développer de nouvelles fonctionnalités innovantes."

"Nous sommes fiers de collaborer avec Shell et de les soutenir dans leur transformation numérique et leur commercialisation, en particulier dans l'espace de gestion des actifs", a déclaré, Ashiss Kumar Dash, EVP et chef de segment - services, utilités, ressources, énergie chez Infosys. "Le produit Shell Inventory Optimizer permettra non seulement à nos clients de tirer parti des technologies émergentes afin d'obtenir des informations plus approfondies sur leurs actifs, mais il les aidera également à progresser dans leur démarche de neutralité carbone en améliorant l'efficacité opérationnelle par la réduction du gaspillage des matières premières. Nous sommes ravis de mettre la solution Shell Inventory Optimizer sur le marché et nous sommes impatients de faire mûrir notre collaboration stratégique avec Shell."