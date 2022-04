Infosys et Rolls-Royce étendent leur collaboration stratégique

(Boursier.com) — Infosys , leader mondial des services et conseils numériques de nouvelle génération, et Rolls-Royce, l'un des leaders mondiaux de la technologie industrielle, ont inauguré leur centre commun d'ingénierie et d'innovation numérique à Bangalore, en Inde. Ce centre a été initié et créé afin d'offrir des services de recherche et développement ('R&D') haut de gamme, intégrés à des capacités numériques avancées aux services d'ingénierie et aux services commerciaux du groupe Rolls-Royce depuis l'Inde. Cette collaboration s'est renforcée par des accords stratégiques pour les sept prochaines années.

Kishore Jayaraman, président de Rolls-Royce pour l'Inde et l'Asie du Sud, a déclaré : "Notre partenariat stratégique avec Infosys représente une formidable opportunité afin de tirer parti de l'union et de la combinaison de nos forces, en termes d'ingénierie et d'innovation numérique, pour accélérer la croissance du marché de l'aérospatiale civile. Alors que le secteur aérospatial est prêt à croître en Inde et dans le monde entier, ce centre d'innovation renforcera l'écosystème d'ingénierie mondial de Rolls-Royce."