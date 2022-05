Infosys et Roland-Garros lancent des innovations numériques

(Boursier.com) — Infosys , leader mondial des services et conseils numériques de nouvelle génération, et la Fédération Française de Tennis (FFT) ont dévoilé aujourd'hui les dernières innovations qui ouvriront une nouvelle ère de visionnage des sports et d'engagement des fans grâce à la technologie.

Les deux organisations donnent le coup d'envoi de leur partenariat étendu à 5 ans par le biais d'une série d'expériences en 3D, réalité augmentée (AR), réalité virtuelle (VR) et basées sur l'Intelligence artificielle (IA).

Au-delà du court, le partenariat permettra également de lancer une nouvelle initiative STEM1 qui se servira du tennis comme plateforme pour éduquer et inspirer les jeunes sur l'impact de la science et de la technologie sur le sport.

Les innovations sont conçues pour engager, inspirer et immerger le public en utilisant la technologie de manière à améliorer l'expérience du spectateur à travers l'héritage, les matchs et l'ambiance du tournoi. Parmi ces innovations :

-Célébrer l'histoire avec un Mur des Champions et une exposition de raquettes en 3D - S'appuyant sur le succès du Musée d'art 3D de Roland Garros 2021, les fans auront droit à une nouvelle exposition immersive en 3D présentant l'évolution des raquettes au cours de l'histoire du tournoi. Cette expérience interactive en 3D présentera également des champions masculins et féminins emblématiques au fil des décennies.

-Une visualisation des matchs transformée grâce à des statistiques de match contextuelles et des "Patterns of Play" - Infosys Stats Flash suivra les records battus et les performances tout au long du tournoi grâce à des données en temps réel superposées aux images des matchs en direct. L'Infosys Match Center présentera également une nouvelle visualisation interactive, appelée "Patterns of Play", qui offre une vue approfondie des tendances des joueurs et des tactiques gagnantes. L'ensemble de ces fonctionnalités permet une nouvelle expérience de diffusion basée sur les données.

-Repousser les limites de l'expérience visuelle grâce aux capacités de l'AR et de la VR - En pointant la caméra d'un téléphone ou d'une tablette sur n'importe quelle surface plane, les fans pourront voir un court en réalité augmentée avec une représentation interactive des coups, des statistiques, du positionnement et des trajectoires de balle pour chaque point gagné. Les fans auront également la possibilité de jouer au tennis virtuellement sur le court bien-aimé Philippe-Chatrier et d'interagir avec d'autres fans dans le métavers grâce au Social VR.

S'appuyant sur les progrès réalisés des années précédentes, l'IA continuera de jouer un rôle clé dans l'engagement des joueurs, des entraîneurs, des diffuseurs et des journalistes grâce à la plateforme Infosys Tennis, qui fournit des vidéos et des informations sur l'IA sur des plateformes web et des applications mobiles.