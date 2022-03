Infosys et l'ITHF annoncent leur collaboration

(Boursier.com) — Infosys , leader mondial des services et conseils numériques de nouvelle génération, et l'International Tennis Hall of Fame (ITHF) annoncent aujourd'hui leur collaboration. Infosys devient ainsi le partenaire officiel d'innovation numérique de l'ITHF et le sponsor principal du tournoi annuel de l'organisation sur le circuit ATP, l'Infosys Hall of Fame Open. Cette collaboration permettra à l'ITHF de poursuivre ses efforts pour préserver et célébrer l'histoire du tennis grâce à des avancées numériques, tout en identifiant et en exploitant les possibilités d'améliorer l'expérience des fans.

Infosys a d'ores et déjà démontré ses capacités technologiques en transformant l'expérience du tennis pour les fans du monde entier, grâce à des partenariats numériques avec l'ATP Tour, l'Open d'Australie et Roland-Garros.

"Nous sommes ravis de nous associer à Infosys dans le cadre d'une collaboration globale visant à accélérer la transformation du paysage numérique de l'International Tennis Hall of Fame. Infosys est un leader mondial dans l'utilisation de la technologie de pointe dans le tennis et au-delà, et nous sommes heureux d'être au centre de leur dévouement indéfectible au sport. Nous sommes impatients de voir notre collaboration rapprocher le tennis de ses fans dans le monde entier", a déclaré Todd Martin, PDG de l'ITHF.