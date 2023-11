Infosys et AWS annoncent une collaboration stratégique

(Boursier.com) — Infosys , leader mondial des services numériques de nouvelle génération et du conseil, a annoncé avoir signé un nouvel accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services Inc. (AWS). Cette collaboration de trois ans permettra d'accélérer la transformation technologique et développer des solutions sectorielles spécifiques pour les organisations financières, soutenues par des investissements conjoints dans les capacités de mise sur le marché et de livraison dans la région EMEA.

En travaillant ensemble, Infosys et AWS aideront les organisations financières, comme la banque de détail du groupe NatWest, à accélérer leur parcours d'adoption du cloud via des services spécialisés de migration et de modernisation du cloud de bout en bout. Les clients bénéficieront des services et prestations de deux spécialistes, AWS et Infosys, ainsi que de l'expertise d'Infosys Capital Markets pour transformer les modèles d'entreprise et moderniser les applications, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

Via Infosys Cobalt (un ensemble de services, de solutions et de plateformes destiné à accélérer le parcours dans le cloud des entreprises), cette collaboration offrira des cas d'utilisation spécifiques à l'industrie qui tirent parti de l'innovation cloud native d'AWS, notamment l'IA générative et l'analyse de données. Les clients bénéficieront également d'ensembles d'outils partagés prêts pour la production, de schémas architecturaux et de sécurité certifiés afin d'accélérer l'adoption et de garantir la conformité.

La mise en commun des synergies d'Infosys et d'AWS garantira également une plus grande souplesse commerciale pour réagir à l'évolution rapide des conditions du marché et des changements réglementaires, à mesure que les entreprises restructurent leurs modèles commerciaux et accélèrent leur migration vers le cloud en s'éloignant des centres de données gérés conventionnels. Le flux sous-jacent de partage de compétences entre AWS et Infosys soutiendra l'ensemble du parcours du client en se concentrant sur la livraison basée sur les résultats afin de garantir l'alignement technique et de réduire les risques pour l'entreprise.

Pour catalyser la croissance à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, Infosys et AWS créeront conjointement des stratégies de mise sur le marché et réaliseront des co-investissements au cours des trois prochaines années. Les principaux domaines de collaboration comprennent :

-l'accélération de la croissance des transformations à grande échelle existantes,

-la collaboration avec les partenaires FinTech pour mettre sur le marché de nouvelles solutions basées sur le cloud,

-l'investissement dans la co-innovation pour fournir de nouveaux produits et services.

Wendy Redshaw, CDIO, Retail NatWest Group, explique : "Nous considérons la collaboration, l'alignement stratégique et l'excellence en matière d'ingénierie comme des éléments essentiels d'un partenariat réussi. Cette relation entre Infosys et AWS incarne ces éléments et nous aidera à mieux soutenir et protéger nos clients en tirant parti de la fiabilité, de la sécurité et de l'évolutivité du cloud."

Dennis Gada, Executive Vice President, Global Head of Banking & Financial Services, Infosys, déclare : " AWS est un pionnier de l'innovation dans le cloud, et en réunissant notre expertise dans la transformation technologique à grande échelle et notre approche centrée sur le client, nous sommes ravis d'apporter une offre complète et de premier plan aux institutions financières en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. En nous appuyant sur les solutions, les actifs et les cadres d'Infosys Cobalt, nous nous engageons à les aider à optimiser leurs résultats".

Mark Jopling, directeur des ventes GFS EMEA, AWS, conclut : "Avec Infosys, nous allons étendre la portée de nos services et de notre expertise combinés pour aider les institutions financières à innover plus rapidement et à accroître leur agilité alors qu'elles continuent à faire face à des conditions économiques en évolution rapide. En combinant notre innovation de pointe en matière de cloud et l'expertise d'Infosys en matière de transformation technologique, nous offrons désormais à nos clients davantage de capacités et de solutions pour relever les défis spécifiques du secteur financier, rapidement et à grande échelle."