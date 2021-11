Infosys : au vert !

(Boursier.com) — Infosys annonce aujourd'hui qu'il va transférer les charges de calcul haute performance (HPC) de Daimler, utilisées pour la conception de véhicules et de technologies de conduite automatisée, vers l'un des datacenters les plus verts d'Europe, le Lefdal Mine Datacenter en Norvège. Le passage à un "green datacenter as a service" est une étape importante pour aider Daimler à remplir sa mission de développement durable "Ambition 2039", qui vise la neutralité carbone d'ici 2039.

Les datacenters représentent actuellement environ 1% de la consommation totale d'énergie dans le monde et la demande de services devrait augmenter de 60% d'ici 2022.

À mesure que les nouvelles technologies continuent de se développer, les charges de travail d'ingénierie et autres charges de travail à haute performance qui exécutent des algorithmes complexes, tels que ceux nécessaires à la simulation des capteurs et des trajets pour les véhicules autonomes, deviendront indispensables pour que les constructeurs automobiles restent compétitifs. Or, ces charges de travail sont extrêmement gourmandes en énergie et contribuent considérablement à l'empreinte carbone des entreprises du monde entier.