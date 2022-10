Infosys à peine affecté par le ralentissement économique

(Boursier.com) — Infosys , le géant indien des services digitaux et de consulting, grimpe avant bourse à Wall Street, le groupe ayant dépassé les attentes de marché pour son deuxième trimestre fiscal et annoncé de nouveaux rachats d'actions. Pour le trimestre clos fin septembre, le bénéfice net a augmenté de 11% à 60,2 milliards de roupies, contre 57,8 milliards de consensus. Les revenus trimestriels se sont améliorés de plus de 23% en glissement annuel à 365,4 milliards de roupies. Un plan de rachat d'actions atteignant 93 milliards de roupies (1,13 milliard de dollars) a été par ailleurs approuvé. Les prévisions financières sont quant à elles assez solides. Infosys anticipe désormais une croissance des revenus annuels allant de 15 à 16%, pour l'exercice se terminant en mars, contre une guidance antérieure qui allait de 14 à 16%. La marge opérationnelle est attendue entre 21 et 22%, contre une fourchette de 21 à 23% avancée en juillet.