Informatica : projet d'acquisition de Privitar

(Boursier.com) — Informatica , leader de la gestion des données dans le Cloud, annonce son intention d'acquérir Privitar, afin d'offrir des contrôles d'accès avancés et des mesures correctives en matière de confidentialité et de sécurité des données à la plateforme Intelligent Data Management Cloud (IDMC) d'Informatica, optimisée par l'IA.

Privitar est un fournisseur de logiciels de gestion des accès et de la confidentialité des données basé au Royaume-Uni qui permet aux organisations de démocratiser l'utilisation éthique et sûre des données au sein des entreprises. La solution moderne de gestion des accès aux données de l'entreprise établit des workflows collaboratifs, des contrôles d'accès et de confidentialité des données basés sur des règles lors des traitement des données.

La gestion de l'accès aux données s'est imposée comme une solution essentielle pour aider les utilisateurs à créer, appliquer et surveiller les politiques de données à mesure que les environnements hybrides et multi-cloud se développent. Un outil complet de gestion de l'accès aux données permet d'automatiser l'accès aux données de façon sécurisée, vérifiable et conforme à la réglementation, libérant ainsi la puissance de la démocratisation des données.

En ajoutant la solution de gestion de l'accès aux données et de protection de la vie privée de Privitar à la plate-forme IDMC, Informatica répond à des besoins critiques et à forte croissance dans les domaines de l'analytique dans le cloud, de la gouvernance, du data mesh et des data marketplace.