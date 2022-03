Informatica : lancement de la solution Intelligent Data Management Cloud

(Boursier.com) — Informatica , l'entreprise leader dans la gestion du cloud data, annonce le lancement de la solution Intelligent Data Management Cloud (IDMC) dédiée au monde du retail, qui amène de nouvelles fonctionnalités cloud-first et cloud-native conçues pour aider le secteur de la distribution à favoriser l'innovation et la création de valeur, en relevant des défis spécifiques liés à la fragmentation et la complexité des données, et le manque d'expériences connectées dans un environnement hybride multicloud.

Le secteur de la distribution a dû miser sur une stratégie digitale, basée sur le cloud, en l'espace de quelques semaines à la suite de la pandémie mondiale. Une accélération vers le cloud qui devrait se poursuivre longtemps après la pandémie de Covid-19. IDMC pour le retail est la première et l'unique plateforme de gestion de données cloud indépendante dans le secteur de la distribution, qui permet aux acteurs de ce secteur de proposer des expériences digitales à leurs clients et de dynamiser la croissance des revenus omnicanaux en gérant des données provenant de n'importe quel système, tout type de cloud, multi-cloud ou environnement hybride.

The Hershey Company, une grande entreprise spécialisée dans les confiseries avec plus de 90 marques et 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui existe depuis 128 ans, continue de prospérer grâce à sa vision à long terme en termes de croissance et à ses différentes compétences. L'entreprise a pris conscience de l'importance de moderniser la manière dont les données fiables sont transmises à l'entreprise, tout en recherchant une solution facile à adopter et qui offre une valeur immédiate.

"La plate-forme Cloud de gestion intelligente des données d'Informatica permettra à Hershey de fournir des données fiables et contrôlées à ses utilisateurs en toute confiance" déclare Ryan Gelberd, responsable Data and Technology pour Hershey Company.