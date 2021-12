Informatica annonce une nouvelle intégration Cloud pour démocratiser l'accès à Delta Lake sur Databricks

(Boursier.com) — Informatica , leader de la gestion des données cloud, annonce aujourd'hui une expansion majeure de son partenariat avec Databricks, grâce à une nouvelle intégration qui permet aux entreprises d'accélérer la démocratisation de leurs données avec la plate-forme Lakehouse de Databricks et Informatica.

L'Intelligent Data Management Cloud (IDMC) d'Informatica offre désormais une intégration de données "cloud-native", sans code et à faible coût, qui transforme nativement les données au sein de Databricks SQL, permettant ainsi aux utilisateurs, au-delà du service informatique, de tirer parti des performances et de la scalabilité de Databricks. "Les pipelines de données sans code d'Informatica sont faciles à construire, offrent des temps de développement beaucoup plus courts et sont beaucoup plus faciles à réutiliser et à maintenir qu'un codage manuel" commente le groupe.