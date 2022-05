Inflation : Londres va fortement taxer les géants britanniques de l'énergie

(Boursier.com) — Aux grands maux les grands remèdes. Confronté à une envolée exceptionnelle des prix de l'énergie, qui frappe en premier lieu les ménages les plus modestes, le gouvernement britannique a annoncé jeudi une taxe exceptionnelle de 25% sur les bénéfices des producteurs de pétrole et de gaz afin de financer en partie les mesures prises pour aider les foyers britanniques à faire face à la hausse de leur facture énergétique.

Cet impôt devrait rapporter 5 milliards de livres (6,3 milliards de dollars) afin de financer des subventions ponctuelles de 550£ accordées à plus de 8 millions de ménages parmi les plus pauvres du Royaume-Uni, a déclaré le chancelier de l'Échiquier Rishi Sunak à la Chambre des représentants. "Nous savons que les ménages sont durement touchés en ce moment... Le soutien budgétaire doit être opportun, ciblé et temporaire", a souligné le dirigeant.

Alongside we've today's ensure: The £550. Pensioners £850. And £1,200. Watch 👇 pic.twitter.com/fmUVtPswpV

— Rishi Sunak (@RishiSunak), via Twitter

"Cette taxe, annoncée comme temporaire, a pour but aussi d'éviter d'alourdir davantage les finances publiques. Il n'y a évidemment pas de choix simple pour éviter que cette crise énergétique ne vienne mettre à risque la croissance et en même temps garder le cap sur les incitations pour accélérer la sortie de l'exploitation des énergies fossiles pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, malgré la taxe, afin de préserver les investissements des entreprises pétrolières, le gouvernement anglais a aussi mis en place des incitations à l'investissement pour que le secteur énergétique continue de contribuer à la transition énergétique", explique Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBPAM.

Interrogé sur une éventuelle taxe exceptionnelle visant cette fois les producteurs d'électricité, Rishi Sunak a indiqué que le gouvernement examinait les bénéfices dans le secteur : "ce que nous voulons faire et ce que nous allons faire de toute urgence, c'est comprendre l'ampleur de ces profits, puis décider des prochaines étapes appropriées", a-t-il déclaré à 'Sky News'.

Les hauts ministres du gouvernement britannique se sont longtemps opposés à l'idée une taxe spéciale sur les entreprises énergétiques, craignant que cela n'entrave les investissements dans le pays. A ce sujet, Christyan Malek chez JP Morgan, estime que le risque majeur pour l'industrie pétrolière et gazière britannique de la mer du Nord est que des entreprises internationales telles que BP et Shell, qui réduisent leurs investissements dans les combustibles fossiles au profit d'énergies à faible émission de carbone, considèrent le Royaume-Uni comme moins attrayant à la suite de cette annonce. Une taxe exceptionnelle sur les bénéfices "crée de l'imprévisibilité pour les projets qui mettent des années à se développer".

Répondant à ces annonces, Shell a affirmé qu'"un environnement stable pour les investissements à long terme" était fondamental pour son plan visant à investir jusqu'à 25 milliards de livres dans le système énergétique britannique au cours de la prochaine décennie. "L'allégement fiscal proposé par le chancelier sur les investissements dans l'avenir énergétique de la Grande-Bretagne est un principe essentiel de la nouvelle taxe", a déclaré à 'Bloomberg' un porte-parole de Shell.

"L'annonce d'aujourd'hui ne concerne pas une taxe unique - c'est une proposition pluriannuelle", a de son côté réagi BP. "Nous devrons maintenant examiner l'impact à la fois du nouveau prélèvement et de l'allégement fiscal sur nos projets d'investissement en mer du Nord".