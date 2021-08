Infatigables meme stocks

Infatigables meme stocks









(Boursier.com) — Parmi les valeurs à surveiller à Wall Street ce mercredi, les fameux 'meme stocks' si chers aux nouveaux traders sociaux américains seront suivis de près. La séance d'hier, marquée par un franchissement historique des 15.000 points sur le Nasdaq, a été propice à ces valeurs 'sociales'. GameStop, le chouchou des forums boursiers américains, a flambé encore de 27,5% en clôture sur les 210$. Le dossier du spécialiste texan de la distribution de jeux vidéo et de matériels électroniques capitalise plus de 15 milliards de dollars. AMC s'est envolé pour sa part de 20,4% hier sur les 44$, sans plus de raison fondamentales. La chaîne américaine de cinémas, qui a frôlé la faillite, vaut désormais près de 23 milliards de dollars. Avant bourse ce jour, AMC poursuit pour l'heure son envolée, s'adjugeant 3%, mais GameStop perd un peu de terrain. La séance promet encore d'être sportive.