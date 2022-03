INEA signe un Financement à Impact (Sustainability Linked Loan) inaugural de 120 ME

(Boursier.com) — Presque deux ans après avoir signé le premier " Green Loan " dans le secteur de l'immobilier à porter les ambitions de la taxonomie européenne, INEA, spécialiste de l'immobilier de bureaux neufs en régions et leader du Green Building, continue à innover en matière de financements verts en signant son premier Sustainability Linked Loan.

INEA a en effet signé le 10 mars 2022 auprès d'un pool de banques (avec notamment LCL dans le rôle de Coordinateur, Coordinateur ESG, Co-arrangeur, Agent et Agent ESG, Société Générale dans le rôle de Co-arrangeur, et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris Ile de France, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Rives de Paris, Banque Palatine en qualité de prêteurs) un financement de 120 millions d'euros et d'une durée de 7 ans, destiné à financer ou refinancer des actifs de bureaux, indexé sur deux critères ESG en ligne avec sa feuille de route RSE 2025 :

-la réduction de la consommation énergétique de son parc immobilier (en phase avec l'axe 1 de sa feuille de route RSE "Être un acteur de l'immobilier bas carbone") ;

-et la réduction de la part des déchets non valorisés sur son parc (en phase avec l'axe 2 "Accroître les aspects durables du patrimoine").

Ce Substainability Linked Loan permet à INEA de refinancer quatre mois avant son échéance finale son financement corporate inaugural de 2016, déjà coordonné par LCL, et de financer son pipeline d'opérations : de nouveaux immeubles de bureaux en cours de construction qui seront livrés au cours des deux prochaines années et qui pourront contribuer à l'atteinte des critères ESG fixés dans ce financement indexé.

Grâce à cette opération, INEA porte la part de ses ressources financières " green " à 78%, et confirme son engagement pour limiter les effets du changement climatique.