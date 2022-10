Inea : l'activité accélère au troisième trimestre

(Boursier.com) — Inea dévoile un chiffre d'affaires de 15,4 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 17,8%. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 43,4 ME, en progression de 10,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent. L'activité profite pleinement des 9 immeubles livrés ou acquis achevés au cours des douze derniers mois, et notamment des revenus immédiats de l'immeuble de bureaux WoodParc (Toulouse), acheté fin juin et entièrement loué à EDF pour un loyer annuel de 2,2 ME. Il est également porté par la très bonne progression des revenus à périmètre constant (+3,9%), sous l'effet d'une bonne commercialisation du portefeuille et de l'indexation des loyers (+1,8%).