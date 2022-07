Inea : croissance de 8% au T2

(Boursier.com) — Au 2ème trimestre, Inea a enregistré un chiffre d'affaires de 14,2 ME, en progression de 8 % par rapport au 2ème trimestre 2021.

Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé s'établit ainsi à 27,9 ME, en hausse de 7,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Cette croissance s'explique : à hauteur de 5,3% par les nouveaux revenus liés à l'exploitation de nouveaux immeubles de bureaux à Lyon, Lille, Toulouse, Grenoble, Rennes, et Bordeaux, et d'une plateforme de logistique urbaine à Romainville. Et pour 1,9 % par l'évolution favorable des loyers à périmètre constant, l'effet indexation s'élevant à 1,2%.