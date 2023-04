Inea : croissance de 13% au T1

(Boursier.com) — Inea a vu son chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élever à 15,5 MEUR, en progression de 13,3 % sur douze mois. La société enregistre une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires qui était en hausse de 6,9% sur la même période en 2022.

Cette croissance s'explique à hauteur de 5,6 % par les revenus liés à l'entrée en exploitation de nouveaux immeubles de bureaux à Lyon et Toulouse, et d'une plateforme de logistique urbaine à Romainville ; et à hauteur de 7,7 % par l'évolution favorable des loyers à périmètre constant.