Inea : chiffre d'affaires sur neuf mois en croissance de 13,1%

(Boursier.com) — Inea fait état d'un chiffre d'affaires de 13,1 millions d'euros au troisième trimestre, en progression de 11,5%. Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 39 ME, en hausse de 13,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Cette hausse est principalement liée à l'entrée en exploitation de 10 nouveaux immeubles au cours des douze derniers mois, qui ont généré 4,4 ME de revenus supplémentaires. Elle résulte également d'une évolution positive des loyers à périmètre constant, de 3% hors impact des franchises (et de 3,9% avec).

L'activité du 3ème trimestre du spécialiste de l'immobilier de bureaux neufs en Régions et leader du Green Building a également été marqué par la signature d'une nouvelle acquisition en VEFA portant sur un immeuble de 9.396 mètres carrés en structure bois massif situé à Mérignac, et par la signature d'un financement vert (Green Loan) de 100 ME innovant, car aligné avec la taxonomie européenne et les objectifs du dispositif eco-énergie tertiaire.