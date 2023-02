Inea annonce un résultat net en hausse de 7% à 58 ME

(Boursier.com) — INEA , spécialiste de l'immobilier tertiaire en Régions et leader du Green Building, présente ses résultats annuels consolidés au 31 décembre 2022 arrêtés par son Conseil d'administration réuni le 8 février 2023.

Les résultats financiers 2022 d'INEA combinent de nouveau solide croissance opérationnelle et forte prise de valeur du patrimoine. Dans un contexte de marché chahuté, ils mettent en lumière la pertinence du positionnement immobilier de la foncière.

Le chiffre d'affaires consolidé est en croissance de 13% sur 12 mois, à 58,5 ME, contre 51,9 ME en 2021.

Cette hausse est à la fois portée par l'entrée en exploitation des nouveaux immeubles (+8,5%) et par la bonne progression des revenus à périmètre constant (+4,2%).

L'indexation a joué pour moitié dans cette progression (1,9%), le solde s'expliquant principalement par l'amélioration du taux d'occupation sur ce périmètre (1,2%). Le plein effet de l'indexation se matérialisera en 2023, compte tenu des modalités prévues aux baux.

L'activité locative a été soutenue en 2022 (61 baux signés pour plus de 43.000 m(2)), mais n'a pas retrouvé ses couleurs d'avant COVID sur les surfaces importantes, ce qui s'explique par un certain attentisme des grands groupes.

Ainsi le ralentissement du rythme de commercialisation des VEFA livrées post-COVID a généré un manque à gagner de 2,7 ME sur le chiffre d'affaires 2022, et se traduit directement dans le taux de vacance EPRA :

-qui est en légère hausse sur l'ensemble du patrimoine, à 10,4% contre 9,0% fin 2021,

-alors qu'il est en baisse hors VEFA récentes, à 5,5% (vs 5,9% fin 2021).

La hausse de la demande placée (+10% en 2022) dans les principales métropoles régionales laisse présager une intensification de l'activité locative sur ces VEFA récentes au cours des prochains semestres.

Solidité de la structure financière

La levée d'un nouveau crédit (Sustainability Linked Loan de 170 ME) en mars et le renforcement des fonds propres (augmentation de capital de 107,3 ME) en juin permettent à INEA de se retrouver dans une situation financière très favorable à fin 2022 :

-elle n'a aucune échéance significative de remboursement de dettes avant 2027 ;

-et dispose d'une marge confortable sur ses covenants, avec un LTV en baisse de plus de 7 points, à 42%.

Le total bilan dépasse désormais le milliard d'euros (1.073 ME) et la Société dispose de 165 ME de lignes de crédit non tirées, sur un endettement total de 599 ME.

La dette est longue (maturité moyenne de 4 ans, contre 4,7 ans à fin 2021), compétitive (taux d'intérêt moyen de 2,20%, contre 2,01% à fin 2021), "green" à 80% (contre 60% à fin 2022) et sécurisée à 77% (comme à fin 2021) contre le risque de fluctuation des taux.

A cet égard, le relèvement des taux intervenu depuis le milieu de l'année n'a quasiment pas affecté INEA en 2022 compte tenu des couvertures en place. La croissance des charges financières nettes (+18%) est ainsi liée à une hausse de l'encours moyen de la dette de 23% en 2022. Les fonds propres levés en juin - placés dès le 24 juin en remboursement de lignes de crédit - ont en effet été totalement investis au cours du second semestre.

Poursuite de la prise de valeur du patrimoine

INEA enregistre en 2022 une variation de juste valeur de son patrimoine de plus de 31 ME pour la deuxième année consécutive. Cette appréciation de 32 ME, soit plus qu'en 2021 dans un contexte de marché pourtant beaucoup plus incertain, est révélatrice de la pertinence du business modèle d'INEA et de la qualité de son patrimoine.

La prise de valeur est homogène sur le patrimoine : bureaux comme immeubles de logistique urbaine (logés dans la filiale Flex Park) se sont appréciés en 2022.

Le taux moyen de capitalisation retenu par les experts poursuit sa compression : il est de 5,78% contre 5,87% fin 2021.

Le niveau raisonnable de ce taux permet de conserver une prime attractive de 300 bps par rapport à l'OAT (2,75%).

La société a poursuivi ses acquisitions en 2022, en s'adaptant aux conditions de marché et en pondérant sa prise de risque :

-elle a concrétisé deux opérations de bureaux sous promesse de VEFA, à Aix-en-Provence et Montpellier, pour une valeur totale de 49 ME ;

-elle a acquis pour 62 ME deux immeubles de bureaux récents et loués auprès de locataires de grande qualité, à Toulouse (EDF) et Le Mans (STMicroelectronics) ;

-et elle a accéléré sur le deuxième axe de son plan stratégique, à savoir le développement de sa filiale Flex Park en régions, en se positionnant sur deux nouveaux parcs d'activité à Toulouse et Mérignac, pour un volume d'investissement de 20 ME.

Deux immeubles ont par ailleurs été cédés en 2022 (à Toulouse et Mérignac), à un prix moyen supérieur de 17% aux valeurs d'expertise, expliquant le résultat de cession de 1,9 ME.

A fin 2022, la valeur totale du patrimoine s'élève à 1.224 ME droits inclus, en hausse de 12% sur 12 mois. 19% de ce patrimoine n'est pas encore en exploitation et constitue un relai de croissance pour les exercices futurs.

Les très bons résultats dégagés en 2022 permettent d'effacer, sur l'exercice, l'effet dilutif de l'augmentation de capital réalisée en juin.

Le Résultat Net Récurrent (RNR EPRA) est lui en progression de 5% en valeur absolue, et en retrait de 8% par action, du fait de l'augmentation de 15% du nombre moyen pondéré d'actions. La profitabilité de la Société lui a donc permis d'absorber 50% de l'effet dilutif lié à l'augmentation de capital :

Le titre a clôturé l'année à -3,32% (dividende réinvesti), surperformant les indices sectoriels EPRA Europe (-36,65%) et SIIC France (-16,44%).

La décote du titre (41,5 euros au 31 décembre 2022) par rapport à l'actif net réévalué s'élève à 28% hors droits (ANR NDV).

Dividende proposé : 2,70 euros/action

Les très bons résultats enregistrés en 2022 permettent à la Société de proposer à la prochaine assemblée générale des actionnaires un dividende stable de 2,70 EUR/action, malgré la hausse de 28% du nombre d'actions en 2022. L'effet dilutif de l'augmentation de capital est ainsi également absorbé sur l'exercice au niveau du dividende.

Ce dividende représente un payout de 78% sur le cash-flow généré sur l'exercice, et offre un rendement de 6,5% sur le cours de clôture du 31 décembre 2022.

Il traduit la confiance de la Société en son avenir.

Un patrimoine déjà en phase avec les nouvelles réglementations environnementales

L'année 2022 aura été marquée par la traduction dans la loi de l'impératif de transition énergétique, avec l'entrée en vigueur de nouvelles réglementations environnementales, notamment la RE 2020 et le Dispositif Eco-Energie Tertiaire ("DEET").

Les qualités intrinsèques du patrimoine constitué, combinées aux efforts déployés depuis 10 ans en matière de gestion environnementale, permettent au patrimoine d'INEA d'afficher un niveau de consommation énergétique très performant, à 101 kWhef /m(2) en 2022, soit 31% de moins que la moyenne du parc français (146 kWhef /m(2)).

Le patrimoine bureau d'INEA est déjà en phase avec le DEET, surperformant en moyenne de 14% le seuil de consommation fixé pour 2030. Dans le détail, 88% des immeubles de bureau d'INEA ont déjà une consommation énergétique inférieure au seuil réglementaire 2030 qui leur est applicable, et 12% sont dans une trajectoire de réduction favorable.

Ainsi, la société n'a pas de capex "green" à envisager pour rendre son patrimoine conforme à cette nouvelle réglementation, et assure à ses locataires un niveau de charges locatives compétitif dans un contexte de hausse des coûts de l'énergie.

La sobriété énergétique du patrimoine d'INEA se traduit directement dans ses émissions de gaz à effet de serre, dont le niveau à fin 2022 (4,64 kg CO2/m(2) - scopes 1&2) est déjà inférieur de 65% à l'objectif fixé par l'Etat français à horizon 2030 (9,25 kg CO2/m(2) - Stratégie Nationale Bas Carbone / référentiel ACT).

INEA s'affiche ainsi comme un acteur mature de la contribution à la neutralité carbone, et compte rester leader en la matière, en adoptant notamment le cadre de la Net Zero Initiative (décarbonation totale) comme référentiel volontaire.

Philippe Rosio, Président-directeur général d'INEA, commente ces résultats : "Le contexte macro-économique relativement chahuté en 2022 a paradoxalement permis de mettre en lumière les atouts d'INEA, positionnée sur des marchés régionaux sains et résilients, et sur des produits immobiliers neufs, green et répondant aux nouvelles demandes des locataires.

Les résultats financiers 2022 associent ainsi rentabilité d'exploitation et création de valeur patrimoniale, nous permettant de proposer un dividende attractif.

L'émergence en 2022 d'un nouveau cadre réglementaire exigeant en matière environnementale permet à INEA de faire valoir l'avance prise sur cet enjeu, grâce à une politique RSE pragmatique et volontaire menée depuis près de 10 ans.

INEA est plus que jamais un des leaders du Green Building en France et compte poursuivre ses efforts pour conserver cet avantage concurrentiel.".

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023, le 12 avril 2023