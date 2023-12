Inea : Acquisition en VEFA de deux parcs d'activités à Trappes-Élancourt pour près de 17 ME

(Boursier.com) — FLEX PARK, filiale d'INEA dédiée aux parcs d'activités nouvelle génération, annonce l'acquisition en VEFA, auprès du promoteur Pierreval, de deux parcs d'activités à Trappes-Élancourt dans le Sud-Ouest parisien.

Complémentaires, ces deux parcs sont à proximité immédiate l'un de l'autre. Le premier, d'une superficie de 7 161 m2, se compose de trois bâtiments divisibles en 13 cellules allant de 450 à 1.200 m2, avec 75 places de parking ; le second (2.206 m2), doté de 38 places de parking, est destiné à un seul utilisateur. Leur livraison est prévue à la fin du premier trimestre 2025.

Clos et sécurisés, les deux parcs sont certifiés BREEAM Construction niveau Very Good. Ils offrent un ratio activités/bureaux de 80%/20%, les bureaux étant aménagés en mezzanine. Les 13 cellules du premier parc sont chacune équipées d'une porte sectionnelle. Et l'un de ses trois bâtiments bénéficie d'une porte à quai, tout comme le second parc. Les différentes toitures peuvent être équipées d'une centrale photovoltaïque.

"Ces deux parcs sont idéalement situés : à seulement 26 kilomètres de Paris, dans une zone prime - la plus importante zone d'activités au sud-ouest de la capitale - qui accueille plus de 280 entreprises. Ils sont très bien desservis à la fois sur le plan routier et par les transports en commun, souligne Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée d'INEA. Des locaux d'activités neufs et modulaires répondant aux dernières normes environnementales, il n'y en a pas pléthore dans cette zone ! Ces locaux sont adaptés aux demandes d'un large éventail d'utilisateurs : des artisans, des PME... "

Le montant de la transaction s'élève à 16,6 ME. Celle-ci a été réalisée avec le concours de Cushman & Wakefield.