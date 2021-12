Inea : Acquisition d'un immeuble neuf à Villeneuve d'Ascq

(Boursier.com) — INEA , leader du green building, annonce l'acquisition de l'immeuble de bureaux Green Corner situé dans le quartier Les Prés à Villeneuve d'Ascq, à l'est de la métropole lilloise.

Cet ouvrage en R+3, avec une façade en métal et en structure bois, propose une surface de 3.075 m2, 85 places de stationnement et un local à vélo. Achevé fin 2019 et répondant au niveau thermique RT 2012 - 40%, il est aujourd'hui loué à 73% à des locataires de qualité.

"Plusieurs raisons ont motivé cette nouvelle acquisition, souligne Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée d'INEA. La qualité intrinsèque de Green Corner bien sûr, conçu pour favoriser le bien-être de ses occupants : taille humaine, terrasse à chaque niveau, vitrages toute hauteur pour une meilleure luminosité, bornes de recharge pour les véhicules électriques, divisibilité des plateaux jusqu'à 300 m2. Ensuite son implantation, à proximité de hubs autoroutiers et du métro. Enfin, le fait que l'immeuble soit déjà loué à près de 75%. Cet investissement, comme la récente acquisition d'ID Balma à Toulouse, offre donc un rendement immédiat, parallèlement aux investissements réalisés en VEFA et en blanc."