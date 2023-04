Inea : acquisition d'un immeuble de bureaux à Valence dans la Drôme

(Boursier.com) — Inea acquiert l'immeuble de bureaux (3.051 m2) de l'ensemble immobilier tertiaire M3 à Valence (Drôme). Ce bâtiment en R+4 est situé face à la gare Valence TGV, à l'entrée du parc d'activités Rovaltain. Implanté sur un pôle d'excellence et d'innovation certifié ISO 14001, donc engagé dans une démarche en faveur du développement durable, le M3, achevé début 2019, répond pleinement aux exigences environnementales d'Inea. Il s'agit d'un ouvrage à énergie positive (label Bepos-Effinergie 2013), disposant d'une centrale photovoltaïque en toiture et en ligne avec les objectifs 2030 du Dispositif éco-énergie tertiaire.

"Parallèlement à son exemplarité environnementale, ce nouvel actif présente l'avantage d'être aujourd'hui entièrement loué à plusieurs locataires, nous assurant ainsi un revenu immédiat et sécurisé", souligne Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée d'Inea, qui ajoute : "Dans un contexte plutôt attentiste, cette acquisition illustre notre volonté de rester actifs sur le marché, notre agilité et plus largement notre capacité à saisir des opportunités de qualité".