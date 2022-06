Inéa : acquisition d'un ensemble immobilier à Toulouse

(Boursier.com) — Inea acquiert, auprès d'Atream, l'ensemble immobilier de bureaux Wood Parc situé à Basso Cambo, secteur tertiaire confirmé de l'agglomération toulousaine. Cet ensemble se compose de trois bâtiments en R+3, développant une surface totale de 12.700 m2 et disposant de 615 unités de parking ainsi que de terrasses.

Implanté à proximité de la rocade, de l'autoroute A64 et de la station de métro Basso Cambo, Wood Parc est à seulement 10 minutes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac par la route. Le programme est certifié HQE/TPHE 2005, et son niveau de consommation est déjà inférieur aux exigences du dispositif Eco-énergie tertiaire pour 2030. Livré en 2009-2010, il est occupé entièrement par EDF, qui y abrite sa direction régionale, et une crèche Babilou.

La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate Toulouse.