Inea : Acquisition d'un ensemble entièrement loué à Saint-Priest

(Boursier.com) — INEA , leader du green building et spécialiste de l'immobilier tertiaire en région, annonce l'acquisition d'un immeuble à usage mixte (bureaux, Recherche & Développement) à Saint-Priest, au sud-est de Lyon. Réalisé par le promoteur Sixième Sens, avec une attention toute particulière portée à son architecture et à ses prestations, cet ensemble de 4.171 m2 en R+1 a été livré en 2016. Il bénéficie de 108 places de parking.

Ce nouvel actif est implanté dans une zone tertiaire mixte dynamique, à proximité du parc de Parilly, l'un des "poumons verts" de l'agglomération lyonnaise. Il est à seulement 10 minutes à pied de la gare de Vénissieux et à 3 minutes d'un arrêt de bus.

"Parallèlement à cette situation privilégiée, l'ensemble présente l'avantage d'être entièrement loué à une société de premier plan en vertu d'un bail de neuf ans fermes, indique Arline Gaujal-Kempler, Directrice générale déléguée d'INEA. Un investissement sécurisé donc, qui procurera à INEA un rendement immédiat proche de 6,30%. Un autre de ses atouts est la possibilité d'ajouter une extension de 1.200 m2 aux ailes existantes. Avec cette nouvelle signature, nous poursuivons notre développement en région, en restant comme toujours prudents et sélectifs."